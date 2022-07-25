Rıdvan Yılmaz'ın Rangers'a transferi sonrası Beşiktaş , sol beke takviye adına çalışmalarına hız vermiş durumda. Bu doğrultuda Siyah-Beyazlıların Mohanad Jeahze için görüşmelere başladığı aktarıldı.





Resmî teklif yapıldı

SportExpressen'in haberine göre Beşiktaş, Jaehze için resmî teklifini Hammarby'ye iletti. Büyük bir teklif olarak iletilen tutarın 10 milyon İsveç Kron (961 bin Euro) seviyesinde olduğu belirtildi.





İsveç'te yeni sezona çok iyi giriş yapan Jeahze, Irak Millî Takımı'nda da forma giymeye başlamıştı. Celtic ve Troyes tarafından da izlenen 25 yaşındaki sol bek için Haziran ayı sonunda CSKA Sofia'dan alınan teklif de İsveç ekibi tarafından reddedilmişti. O dönemde yaptığı açıklamada Jeahze, bu teklifin kendisi ve kulüp için yetersiz olduğunu belirtmişti.

Beşiktaş'a gitmek istiyor

Beşiktaş'ın teklifi sonrası taraflar arasında görüşmeler sürüyor. Oyuncunun da bu transfer ihtimaline ilişkin görüşünü paylaştığı aktarılıyor. Buna göre Jeahze'nin yurt dışında şansını denemek adına Beşiktaş'a gitmek istediği ifade edilmekte.