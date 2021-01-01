Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Mario Mandzukic için 5 ayrılık!

Devre arası transfer dönemi yaklaşırken Beşiktaş'ta yönetimi hareketli günler bekliyor. Siyah-beyazlılar limitlerden dolayı bir hayli dikkatli olmak zorunda. Kadrosunda 18 yabancısı bulunan Beşiktaş, en az beşi ile yollarını ayırarak yeni transferlere kaynak yaratmak istiyor. Santrfor ve stoperin yanı sıra orta sahaya da çok yönlü bir oyuncu arayışında olan yönetimin öncelikli planı yabancı sayısını 15'e düşürmek. Kiralanacak isimlerin başında Hasic var. Mirin ve Douglas ile de yurt içi ve yurt dışından gelen teklifler değerlendirilip vedalaşılacak.

EN BÜYÜK YÜK LENS&LJAJIC

Sabah'ın haberine göre; En az 5 yabancıyı göndermesi gereken Beşiktaş, Adem Ljajic'i de gözden çıkarmış durumda. Tyler Boyd'un ise yeniden kadroya yazılması planlansa da hem stoper hem de santrfora yabancı takviyesi yapılması halinde oyuncunun sözleşmesinin askıda kalabileceği belirtildi.

Jeremain Lens'in ise 1 milyon 950 bin Euro'luk maaşı nedeniyle kulübe gelen bir teklif olmadığı belirtildi. Tecrübeli futbolcuyla ocak ayında orta yol bulunarak sözleşme feshi yapılmaya çalışılacak.

İşte yapılacak teklif!

Siyah-beyazlılar, sezon başında da istediği ancak anlaşma sağlayamadığı Mario Mandzukic ile tekrar görüşmelere başladı. Hırvat oyuncuya Beşiktaş'ın 1.5 milyon Euro maaş + bonuslar üzerinden bir sözleşme götüreceği kaydedildi.