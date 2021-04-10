Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Lucas Perez bombası

Beşiktaş yeni sezon için şimdiden kolları sıvadı... Teknik heyetin ve izleme komitesinin uzun süredir takibe aldığı 32 yaşındaki forvet oyuncusu Lucas Perez için girişimler başladı. İspanya’nın Alaves takımında forma giyen ve daha önce West Ham, Arsenal ve Deportivo takımlarında top koşturan Perez, forvet arkası ve sağ kanat pozisyonları da görev yapıyor.









Siyah Beyazlı yöneticilerin, Perez’in menajeri Dr. Erkut Söğüt ile önümüzdeki günlerde temasa geçecekleri öğrenildi. Söğüt bilindiği gibi Mesut Özil’in de menajerliğini yapıyor. Beşiktaş’ın bu transferi bonservis bedeli ödemeden gerçekleştirmesi bekleniyor.

İstikrarı ile kendinden bahsettiren Perez, geçtiğimiz sezon 34 maçta 11 gol, bu sezon ise 20 maçta 4 gol kaydetti.

FANATİK ÖZEL



