Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Larin ve Vida İtalya yolcusu

İki futbolcunun İtalya Serie A ekiplerinden taliplerinin olduğu öğrenildi. Hırvat stoper Vida için Napoli'nin devrede olduğu bilgisine ulaşıldı. Larin için de Fiorentina'nın temaslara başladığı ortaya çıktı. İki futbolcunun geleceği, önümüzdeki günlerde belli olacak.

Kerem Kalafat'tan 300 bin TL

2 sezon önce Giresunspor'a kiralanan Kerem Kalafat ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. 21 yaşındaki savunmacının, daha önceki sözleşmesinde Karadeniz ekibinde belli bir sayıda maça çıkması bekleniyordu. Fakat Çotanaklar'ın bu maddeye uymadığı öne sürüldü. Hâl böyle olunca Siyah-Beyazlı ekibin, 300 bin TL tazminat alabileceği iddia edildi.

Can Bozdoğan'dan haber bekleniyor

Geçtiğimiz sezon Siyah-Beyazlı forma altında 27 maça çıkan Can Bozdoğan, Almanya'da küme düşen Schalke'den bir sezonluğuna kiralanmıştı. Mavi-Beyazlı ekibin, Bundesliga'ya geri dönmesinin ardından 21 yaşındaki oyuncunun da geleceği merak konusu... Bu anlamda Kara Kartal'ın, yıldız oyuncu ile yola devam edip, etmeyeceği konusundaki son kararını önümüzdeki günlerde vereceği öğrenildi. Fakat Schalke kanadından; Can'ın, gelecek sezon takımda kalabileceği de edinilen bilgiler arasında yer aldı.