Siyah-Beyazlılar, Emirhan İlkhan'ın sürpriz şekilde İtalya Serie A ekibi Torino'yla anlaşmasının ardından genç futbolcunun transferinin resmileşmesini beklemeden düğmeye basmıştı. Bu doğrultuda daha önce yapılan planlamada listede bulunan Sivassporlu Kerem Atakan Kesgin için düğmeye basıldı. 21 yaşındaki futbolcu için Yiğidolar'la ilk teması kuran yönetim, maliyet konusunda taleplerini sordu ve beklemeye geçti. Piyasa değeri 1 milyon Euro civarında bulunan 21 yaşındaki ön libero için Beşiktaş 'ın 10 milyon TL'lik bütçe ayırdığı bildirildi. Beşiktaşlı idarecilerin, bu miktara ek olarak sonraki satıştan pay maddesi de önermesi bekleniyor.

Çalımbay'dan izin çıktı

Kariyerinde Sivasspor 'dan önce Göztepe ve Bucaspor formaları da giyen Kerem Atakan, U-21 Milli Takımımız'da da görev yapıyor. Genç oyuncunun, Beşiktaş'ın kendisine olan ilgisinden dolayı memnun olduğu ve transferinin bir an önce gerçekleşmesini istediği bildirildi. Konuyla ilgili olarak düşüncesini teknik direktör Rıza Çalımbay'la da paylaşan yetenekli futbolcuya, kulüplerin anlaşması halinde tecrübeli hocadan da izin çıktığı ifade edildi.