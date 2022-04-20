Kiralık olarak görev yaptığı İspanya La Liga ekibi Real Sociedad’dan sezon sonunda ayrılacak olan 26 yaşındaki futbolcunun bonservisi için 7 milyon Euro artı sonraki satıştan yüzde 50 pay içeren önerisini Alman kulübüne sunacak olan Kara Kartal, sezon sonu için bir an önce söz kesmek istiyor. Yönetimin, Sörloth’u da 3.5 milyon Euro maaşa ikna etmeye yakın olduğu ifade edildi.