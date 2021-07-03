Geçen sezonu çifte kupayla tamamlayarak önemli bir başarıya imza atan Siyah- Beyazlılar, yeni dönemde de başarı elde etmek için çalışmalarını hızlandırdı. Türkiye Futbol Federasyonu’nun ilk 11’de oynatması sınırsız olan yabancı oyuncu sayısını yeni dönem öncesinde 8’e çekmesi sonrasında Kara Kartal da hedeflerinde güncellemeye gitti. Yönetim, bu doğrultuda yerli operasyonuna hız verdi. İlk olarak Aytemiz Alanyaspor ’la sözleşmesi sona eren Salih Uçan’ı kadrosuna katan Kara Kartal, şu anda boşta bulunan Kenan Karaman’la da temaslarını sürdürürken 2 ismi daha hedefleri arasına ekledi...





Sassuolo’yla temas başladı

Serie A ekibi Sassuolo’da forma giyen A Milli futbolcu Kaan Ayhan’ı da gündemine alan yönetim, 26 yaşındaki stoper için İtalyan temsilcisiyle görüşmelere başladı. Bir yıl önce Fortuna Düsseldorf’tan 2.5 milyon Euro karşılığında Çizme’nin yolunu tutan başarılı futbolcu için satın alma opsiyonlu kiralama önerisinde bulunmaya hazırlanan Kartal’ın, bu formülle transferi bitirmeyi planladığı kaydedildi.

Le Havre’ye 2 milyon Euro

Süper Lig ve Türkiye Kupası’na ek olarak Şampiyonlar Ligi’nde de mücadele edecek olan Kara Kartal, sol bek hattını da güçlendirmek istiyor. Bu doğrultuda Fransa Lig 2 ekiplerinden Le Havre’de forma giyen Milli futbolcu Umut Meraş’la da görüşmelere başlayan Kartal, Şampiyonlar Ligi faktörüyle bu transferi bitirmeyi amaçlıyor. 2 yıl önce Bursaspor ’dan 1.3 milyon Euro karşılığında Fransa’ya geçiş yapan 25 yaşındaki futbolcu için de 2 milyon Euro’luk bonservis önerisinde bulunulacağı ifade edildi.

Orhan Yıldırım

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