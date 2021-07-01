Yeni sezon öncesinde kadrosunu dünyaca ünlü bir golcüyle güçlendirmek için çalışmalarda bulunan Siyah-Beyazlılar’ın, bu doğrultuda listesine bir ekleme yaptığı ortaya çıktı. İtalya Serie A ekiplerinden Roma’da forma giyen Bosna Hersekli golcü Edin Dzeko’nun Kara Kartal’ın radarına girdiği öğrenildi. İtalyan gazeteci Di Marzio’nun haberine göre Beşiktaş ’ın 35yaşındaki futbolcunun menaceriyle temas kurduğu ve şartlarını sorduğu ifade edildi.





Kanarya’nın da radarında...

Fenerbahçe ’nin de radarında bulunan başarılı futbolcu, Roma’dan yaklaşık 4.5 milyon Euro yıllık maaş kazanıyor. Çizme deviyle 1 yıllık daha kontratı bulunan 1,93’lük golcünün, aynı maaşı karşılaması halinde başka bir takımda oynamaya yeşil ışık yakabileceği belirtildi. Öte yandan oyuncusundan memnun olan Roma’nın da ayrılık halinde bonservis talebinde bulunabileceği kaydedildi. İtalyan devinin, Dzeko için kapıyı 4 milyon Euro’dan açtığı da gelen haberler arasında...





6 kupası, 2 krallığı var

Futbol kariyerinde Roma’dan önce Manchester City forması giyen Edin Dzeko, İngiltere Premier Lig deviyle önemli başarılara imza atmıştı. İki Premier Lig şampiyonluğu, bir İngiliz Kupa şampiyonluğu, 1 İngiliz Lig Kupası şampiyonluğu ve 1 de İngiliz Süper Kupa şampiyonluğu bulunan Dzeko, ek olarak Wolfsburg’la da Almanya Bundesliga’da kupa kaldırmıştı. 2009- 10 sezonunda Bundesliga, 2016-17’de de Serie A’da gol krallığı tacını takan Dzeko, ülkesi Bosna Hersek’te de 5 kez yılın oyuncusu seçilmişti.







