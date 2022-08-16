Beşiktaş 'ta yeni transferlere yer açmak için yolların ayrılmak istendiği isimlerin başında Tyler Boyd ve Francisco Montero geliyor. 27 yaşındaki kanat oyuncusu Boyd'un son senesi olması nedeniyle bonservisiyle satılması bekleniyor. Menajerine de "Oyuncuna kulüp bul" talimatı verildi. Siyahbeyazlı ekip, İspanyol stoper Montero'yu ise daha fazla süre alacağı bir kulübe kiralamayı hedefliyor. Performansını artırması ve daha iyi bir şekilde geri dönmesi için 23 yaşındaki futbolcu 1 sezonluğuna gönderilecek.