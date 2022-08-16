Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Kartal'da Tyler Boyd ve Montero yolcu
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Süper Lig'de yeni sezon çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Ligin yanı sıra transferde arayışlarını sürdüren siyah beyazlılarda Tyler Boyd ve Francisco Montero ile yolların ayrılması planlanıyor. İşte tüm detaylar...
Beşiktaş 'ta yeni transferlere yer açmak için yolların ayrılmak istendiği isimlerin başında Tyler Boyd ve Francisco Montero geliyor. 27 yaşındaki kanat oyuncusu Boyd'un son senesi olması nedeniyle bonservisiyle satılması bekleniyor. Menajerine de "Oyuncuna kulüp bul" talimatı verildi. Siyahbeyazlı ekip, İspanyol stoper Montero'yu ise daha fazla süre alacağı bir kulübe kiralamayı hedefliyor. Performansını artırması ve daha iyi bir şekilde geri dönmesi için 23 yaşındaki futbolcu 1 sezonluğuna gönderilecek.