Yeni sezon hazırlıklarına yarın başlayacak olan Siyah-Beyazlılar, iç ve dış transferde önemli bir atak yaptı. İlk olarak Aytemiz Alanyaspor'la sözleşmesi sona eren Salih Uçan'la 2+1 yıllık anlaşma sağlayan Kara Kartal, tecrübeli ön liberoyu İstanbul'a getirdi. Sağlık kontrolünden geçirilen başarılı futbolcu, yarın Nevzat Demir Tesisleri'nde başlayacak yeni sezon hazırlıklarında yer alacak. Salih'e ek olarak boşta bulunan Kenan Karaman'la da anlaşan yönetim, teknik direktör Sergen Yalçın'ın vereceği son kararın ardından ya oyuncuyu İstanbul'a getirecek ya da transferden vazgeçecek.

Töre'ye 12 milyon TL

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın takımda tutmak istediği isimlerin başında yer alan Gökhan Töre'yle anlaşma sağlandı. Tecrübeli kanat oyuncusuyla 2 yıllık anlaşma sağlandı. Töre, yıllık 7 milyon TL'si garanti, 5 milyon TL'si de bonus olmak üzere toplamda 12 milyon TL kazanacak. Bugün Bodrum'dan İstanbul'a gelecek olan başarılı futbolcu, yarın takımla yeni sezon hazırlıklarına başlayacak.





Atiba, İstanbul'dan ayrılmadı

Kara Kartal'la 1 yıllık yeni anlaşma sağlayan Atiba Hutchinson da yarınki idmanda yer alacak. Sezon bitmesine rağmen ailesiyle birlikte İstanbul'dan ayrılmayan 37 yaşındaki Kanadalı futbolcu, yine takımın en önemli isimlerinden biri olacak. Başarılı oyuncunun kontratı da performansa dayalı olacak. Atiba, 1 yılın sonunda futbol oynama konusunda isteğini sürdürmezse teknik ekibe katılacak.

Valentin Rosier geri sayımda

Beşiktaş 'ın 5 Temmuz ile 15 Temmuz arasında İstanbul'da sürecek kampına Valentin Rosier'in de katılması bekleniyor. Fransız sağ bekle her konuda anlaşma sağlayan yönetim, 24 yaşındaki futbolcuyu kısa süre içinde İstanbul'a getirmeyi planlıyor. Bodrum'daki tatilinin ardından ülkesi Fransa'ya dönen başarılı isim, Sporting'le imzaların atılmasının ardından İstanbul'a dönecek. Yönetim, 4 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 20 pay formülüyle Portekiz ekibini ikna etmeye oldukça yakın.









Dzeko takipte ama...

Serie A ekibi Roma'yla 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Bosna Hersekli futbolcu için girişimlerini sürdüren yönetim, oyuncunun menacerinden 4 milyon Euro maaş ve 4 milyon Euro da bonservis karşılığını aldı. 35 yaşındaki bir futbolcu için böylesine büyük bir yatırım yapmak istemeyen Kara Kartal, yeni isimlere de yöneldi. İdareciler, Diego Costa'nın alternatifi olarak Mario Mandzukic başta olmak üzere listedeki diğer isimlerle de girişimlere başladı

Ghezzal'da umutlu bekleyiş

Beşiktaş formasıyla geçen sezon 8 gol ve 18 asistlik performans ortaya koyarak Kara Kartal'ın çifte şampiyonluğuna direkt etki eden Rachid Ghezzal, talipleri olsa da bonservisinin bulunduğu Leicester City'ye Kara Kartal'la yola devam etmek istediğini söylemişti. Fransa başta olmak üzere Katar ve önemli teklifler alan Ghezzal, yönetimin bonservis sorununu çözmesini bekliyor. İngiliz ekibi, Ghezzal için 6 milyon Euro bonservis talep ederken yönetimin ise son teklifi 3 milyon Euro artı sonraki satıştan yüzde 30 pay olmuştu.

Josef'ten Teixeira mesajı

Brezilyalı 10 numara Alex Teixeira konusunda önemli aşama kaydeden yönetim, tecrübeli futbolcuyu da kısa süre içinde İstanbul'a getirebilir. 2.5 milyon Euro maaş üzerinden 2 senelik anlaşma konusunda el sıkışan taraflar, oyuncunun istediği 2 milyon Euro'luk imza parası durumunu çözmeye çalışıyor. Teixeira'yla birlikte tatil yaptığı süre boyunca oyuncuyu Beşiktaş'a getirmek için elinden geleni yapan Josef, İstanbul'a döndü. Başarılı oyuncunun, sosyal medya hesabı üzerinden yıldız ismin bir yakınına, 'İstanbul'da görüşürüz' yorumunu yazması, Siyah-Beyazlı taraftarları heyecanlandırdı.





Diego Costa'ya imza parası

La Liga ekibi Atletico Madrid'le yollarını ayırmasının ardından yaklaşık yarım sezondur boşta bulunan Diego Costa'yla görüşmelerini sürdüren yönetim, İspanyolfutbolcuya 2.5 milyon Euro maaş ve 2 yıllık da kontrat önermişti. Şampiyonlar Ligi'nde yer alacakları için dünyaca ünlü bir golcü almak isteyen ve bundan dolayı Costa konusunda ısrarcı olan Kara Kartal, yıldız oyuncunun kararını bekliyor. Benfica ve Beşiktaş arasında tercih yapacak olan 32 yaşındaki golcüye, yönünü İstanbul'a çevirmesi için 1 milyon Euro da imza parası teklif edilebileceği konuşuluyor. Costa'nın, Katar ve Arabistan'ın ardından Çin'den gelen 6 milyon Euro maaşlı teklifi de geri çevirdiği bildirildi.

Diouf'un yolu tıkalı

Hatayspor'un 1 yıllık opsiyonunu devreye soktuğu Mame Diuof, 1.2 milyon Euro'luk çıkış maddesi sorununu çözmeye uğraşıyor. Beşiktaş'ın transfer hedefleri arasında yer alsa da bonservis bedeli ödemek istemediği tecrübeli oyuncu, ayrılmak için menaceri aracılığıyla yaptığı girişimlerden bir türlü sonuç alamadı.