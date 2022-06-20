Kartal’da sözleşmesi 2025’e kadar uzatılan Emirhan İlkhan artık başrole geçiyor. Büyük umutlar bağlanan Beşiktaş akademisinin son ürünü olan 18 yaşındaki yetenekli futbolcunun önümüzdeki sezon ilk 11’in değişmez isimleri arasında yer alması planlanıyor.

Teknik Direktör Valerien Ismael’in Emirhan’ın gelişiminden ve performansından çok memnun olduğu aktarıldı. Fransız hocanın, Türk futbolunun en çok umut vadeden isimleri arasında yer alan Emirhan’a önümüzdeki sezon sürekli ilk 11’de forma vermenin hazırlıklarını yaptığı ortaya çıktı.

Çok koşan, kaliteli ve özellikle temposu yüksek bir takım oluşturmak isteyen Valerien Ismael’in Emirhan’ı yeterli bulduğu vurgulandı. Fransız teknik adamın genç oyuncuya önümüzdeki sezon çok daha fazla görev ve sorumluluk yüklemek istediği ifade edildi.

ROTA SÖRLOTH VE MULEKA

Siyah-beyazlılar, Weghorst defterinin kapanması halinde rotasını Alexander Sörloth ve Jackson Muleka’ya çevirecek. Sörloth’la uzun süredir ciddi olarak ilgilenen Beşiktaş, Norveçli yıldız için RB Leipzig’e satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacak. Alman ekibinden ayrılmak isteyen Sörloth’un maddi konularda anlaşma sağlanması halinde Kartal’a imza atacağı ileri sürüldü.

Beşiktaş sezonun ikinci yarısında Kasımpaşa forması giyen ve 14 maçta 12 gol kaydeden Muleka’yı da kadrosuna katmak istiyor. Siyah-beyazlıların, 22 yaşındaki Kongolu oyuncu için Standard Liege’le pazarlıklara devam ettiği aktarıldı. Yönetimin, Sörloth gibi Muleka’yı da satın alma opsiyonu ile birlikte kiralamanın hesaplarını yaptığı vurgulandı.

20 MAÇTA 2 GOL

Wout Weghorst geçtiğimiz ocak ayında 14 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Wolfsburg’dan Burnley’e transfer olmuştu. Premier Lig’de 20 maça çıkan 29 yaşındaki Hollandalı forvet rakip ağları 2 kez sallarken, 3 kez de asist yaptı. (Skorer)