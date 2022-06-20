Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Kartal'da hedef Sörloth ve Muleka
Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Emirhan İlkhan’ı önümüzdeki sezon ilk 11’de düşünüyor. Fransız hoca gelişiminden çok memnun olduğu 18 yaşındaki yetenekli oyuncuya orta sahada düzenli olarak forma vermeyi planlıyor. Golcü transferinde Beşiktaş’ın ilk hedefi olan Hollandalı oyuncu dün de olumlu yanıt vermezken, Frankfurt ve Dortmund’la görüşme halinde olduğunu bildirdi. Kartal’ın Weghorst’tan vazgeçerek rotasını Sörloth ve Muleka’ya çevirebileceği öğrenildi.
Kartal’da sözleşmesi 2025’e kadar uzatılan Emirhan İlkhan artık başrole geçiyor. Büyük umutlar bağlanan Beşiktaş akademisinin son ürünü olan 18 yaşındaki yetenekli futbolcunun önümüzdeki sezon ilk 11’in değişmez isimleri arasında yer alması planlanıyor.
Teknik Direktör Valerien Ismael’in Emirhan’ın gelişiminden ve performansından çok memnun olduğu aktarıldı. Fransız hocanın, Türk futbolunun en çok umut vadeden isimleri arasında yer alan Emirhan’a önümüzdeki sezon sürekli ilk 11’de forma vermenin hazırlıklarını yaptığı ortaya çıktı.
Çok koşan, kaliteli ve özellikle temposu yüksek bir takım oluşturmak isteyen Valerien Ismael’in Emirhan’ı yeterli bulduğu vurgulandı. Fransız teknik adamın genç oyuncuya önümüzdeki sezon çok daha fazla görev ve sorumluluk yüklemek istediği ifade edildi.
Siyah-beyazlılar, Weghorst defterinin kapanması halinde rotasını Alexander Sörloth ve Jackson Muleka’ya çevirecek. Sörloth’la uzun süredir ciddi olarak ilgilenen Beşiktaş, Norveçli yıldız için RB Leipzig’e satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacak. Alman ekibinden ayrılmak isteyen Sörloth’un maddi konularda anlaşma sağlanması halinde Kartal’a imza atacağı ileri sürüldü.
Beşiktaş sezonun ikinci yarısında Kasımpaşa forması giyen ve 14 maçta 12 gol kaydeden Muleka’yı da kadrosuna katmak istiyor. Siyah-beyazlıların, 22 yaşındaki Kongolu oyuncu için Standard Liege’le pazarlıklara devam ettiği aktarıldı. Yönetimin, Sörloth gibi Muleka’yı da satın alma opsiyonu ile birlikte kiralamanın hesaplarını yaptığı vurgulandı.
20 MAÇTA 2 GOL
Wout Weghorst geçtiğimiz ocak ayında 14 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Wolfsburg’dan Burnley’e transfer olmuştu. Premier Lig’de 20 maça çıkan 29 yaşındaki Hollandalı forvet rakip ağları 2 kez sallarken, 3 kez de asist yaptı. (Skorer)