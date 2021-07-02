Sergen Yalçın krizini aştıktan sonra tamamen golcü transferine odaklanan Beşiktaş , birçok büyük yıldızla görüşmelerini sürdürüyor. Gündemdeki isimlerin birçoğuyla anlaşma aşamasına gelen Siyah-Beyazlılar'ın artık son pürüzleri gidermesi ve taraftara büyük müjdeyi vermesi bekleniyor. Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma hedefi doğrultusunda kadrosunu en azından iki müthiş golcüyle güçlendirmek isteyen Beşiktaş Yönetimi, Diego Costa, Edin Dzeko ve Hulk üçgeninde önemli ilerleme kaydetmiş durumda.





Mitrovic de listede

Bu isimler arasında Kartal'a en yakın isim Costa... Tecrübeli golcünün transferinin resmen açıklanması sonrasında, Dzeko veya Hulk'tan birinin daha İstanbul'a getirilmesi, planlar arasında yer alıyor. Diğer taraftan Premier Lig'de yıldızını parlatan Aleksandar Mitrovic de Beşiktaş'ın alternatif forvet adaylarından biri olarak öne çıkıyor.

Hulk'ta top Mineiro'da

Sergen hocanın devre arasında serbest durumdayken çok istediği Hulk, Atletico Mineiro’ya imza atmıştı. Beşiktaş, yıldız oyuncuyu yine gündemine aldı. Ancak bu kez karşısında bonservis problemi var. Oyuncunun temsilcisi Nuno Fernandes, FANATİK’e yaptığı açıklamada, “Şimdiki durum faklı, önce kulübüyle görüşülmeli” diyerek yeşil ışık yaksa da Kartal, Brezilya kulübünün fesih yapması halinde transferd istekli olduklarını iletti.

Costa'yla kıran kırana

Bonservisi elinde olduğu için yıllık 4 milyon Euro, imza parası olarak da 2 milyon Euro talep eden Diego Costa’nın menajeriyle görüşmeler devam ediyor. Beşiktaş istenilen rakamların yarısını işaret ederek, “2+1 yıllık imza at” dedi, yıldız oyuncudan ise beklenen müjde halen gelmedi. Beşiktaş yönetimi daha önce Beşiktaş’ta forma giyen dünya yıldızlarını bu transferde devreye sokarak Diego Costa’yı ikna etmeye çalışıyor.





Teixeira'ya baskıya devam

Josef de Souza ve Welinton’un da büyük çaba sarf ettiği orta saha oyuncusu Alex Teixeira’nın da maliyetiyle ilgili olarak çalışmalar devam ediyor. Bonservisi elinde olan yıldız oyuncu 3 milyon Euro yılık ücret talep ederken 2 milyon Euro da imza parasında ısrarcı. Beşiktaş Yönetimi bu rakamları aşağı çekmeye çalışırken bir yandan da alternatifler konusunda hareketli günler yaşıyor.

Dzeko yüksek uçuyor

Roma’da Mourinho’nun değerlendirmek istemediği Dzeko için de devrede olan Beşiktaş oyuncunun menajeri Mirsad Türkcan’la görüştü. Futbolcu kulübü ile anlaşıp bedelsiz gelebileceğini bildirdi. 3 milyon Euro imza parası, 3.5 milyon Euro da net ücret ve 3 senelik sözleşme talep eden Dzeko için Beşiktaş, 1.5 milyon Euro imza parası ve 2.5 yıllık sözleşme önerdi. Ayrıca Roma’dan aynı bedel ile kiralama talebi de söz konusu...

Orhan Yıldırım



