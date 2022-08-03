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Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Kartal, Sofiane Feghouli'yi kadrosuna katmak istiyor

Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Kanat rotasyonunu genişletmek isteyen Beşiktaş, gözünü Galatasaray'ın eski yıldızı Sofiane Feghouli'ye çevirdi.

03 Ağustos 2022, Çarşamba 09:17 Son Güncelleme:
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Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Kartal, Sofiane Feghouli'yi kadrosuna katmak istiyor

Fassnacht için bir türlü istediği aşamaya geçemeyen Beşiktaş 'ın sportif direktörü Ceyhun Kazancı'nın Sofiane Feghouli'nin menajeri ile bir araya geldiği belirtildi.

2 milyon Euro maaş istedi

Sabah'ın haberine göre boşta olan Cezayirli yıldızın menajeri siyah-beyazlılardan imza parası hariç senelik 2 milyon Euro talep etti.

İstanbul'da kalmak istiyor

Feghouli'nın menajeri oyuncusunun İstanbul'da yaşamayı sevdiğini, Türkiye'de oynamak istediğini belirterek bu rakamın altına düşmek istemediklerini söyledi.

Kazancı, 1.5 milyon Euro'ya bitirmek istiyor

Ceyhun Kazancı ise Feghouli'yi beğendiklerini ancak kafalarındaki rakamın bonuslar ve imza parasıyla beraber toplam 1.5 milyon euro civarında olduğunu ifade etti.

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