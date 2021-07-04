Dorukhan’ın takımdan ayrılmasıyla defansif orta saha konusunda da arayışlar içerisinde olan Beşiktaş Yönetimi, Sergen Yalçın’ın verdiği rapora göre listesini oluşturmaya başladı.

Siyah-beyazlı teknik adam, özellikle Atiba ve Souza’nın geçen sezon son haftalarda yaşadığı yorgunluğu hatırlatarak, bu bölgenin daha da güçlendirilmesini istedi. Atiba, Souza, Necip ve Kartal’ın yanına ilk 11’de oynayabilecek kalitede bir tane daha orta saha oyuncusu almak isteyen yönetim, bu nedenle çalışmalara hız verdi.









Yakın zamanda yönetimle yaptığı görüşmede daha önce mevcut kadroya 6-7 takviye yapılması yönündeki sözlerini yineleyen Sergen Yalçın’ın, “Geçen sezon orta sahamız eksikliklere rağmen iyi işler çıkardı. Fakat yeni sezonda Şampiyonlar Ligi’nin de olması nedeniyle bu bölgeyi eskisinden daha da güçlü hale getirmemiz gerekli” ifadelerini kullandığı bildirildi.

Menajerlerin önerdiği Inter’de oynayan Joao Mario ile Beijing Guoan’daki Fernando isimlerine de sıcak bakan, ancak henüz resmi temaslara başlamayan Beşiktaş Yönetimi, ofansif orta saha için Alex Teixeira temaslarını sürdürme devam ediyor. Yeni sezon için yarın topbaşı yapacak olan siyah-beyazlı kulübün, temmuz ayı içerisinde 3-4 transferi bitirmesi bekleniyor. (Skorer)







