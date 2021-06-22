Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek için yoğun çaba sarf eden Siyah- Beyazlılar, Vincent Aboubakar’ın Al Nassr’a transferinin ardından takımı korumak için girişimlere başlamıştı. Bu doğrultuda İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City’den kiralanan ve çifte şampiyonluğa büyük bir katkı sağlayan Rachid Ghezzal’ı kadroda tutmak isteyen yönetim, girişimlerine başlamıştı. İngiliz ekibiyle oyuncunun menaceri aracılığıyla yapılan pazarlıklarda yüksek bir bonservis bedeliyle karşı karşıya kalan yönetim, çeşitli formüllerle bu transferi bitirmek istiyor. Yönetim, Ghezzal transferinde B Planı olarak ise Cezayirli futbolcunun milli takımdan arkadaşı Adam Ounas’ı belirledi.





Ada’dan haber bekleniyor

Geçen sezonu İtalyan ekibi Crotone’de kiralık olarak geçiren Napolili futbolcu için düğmeye basan Siyah-Beyazlılar, Ghezzal’ı alamazsa kulübüyle 1 yıllık kontratı bulunan 24 yaşındaki kanat oyuncusunu kadrosuna katmayı planlıyor. Bu doğrultuda Mavi-Beyazlılar’la temaslarını sürdüren yönetim, bu hafta içerisinde İngiltere’den gelecek haberin ardından temaslarını sıklaştıracak.

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