﻿﻿﻿﻿﻿Kara Kartal'da Cyle Larin ile yolların ayrılması ve Kevin N’Koudou’nun bir türlü beklenen verimi verememesinden dolayı sol kanat için arayışlar sürüyor... Beşiktaş , eski oyuncusu Ahmet Hassan’ın önerdiği Ramadan Sobhi için girişimlerde bulunmaya hazırlanıyor. Mısırlı oyuncunun özellikle hücumun iki kanadında da oynayabilmesi sebebiyle Siyah-Beyazlı ekibin bu transferi bitirme konusunda bir hayli istekli olduğu öğrenildi. Pyramids takımında oynayan yıldız oyuncu, teknik ekibin onayından geçti.

25 yaşındaki futbolcunun, transferi için için 2.5 milyon Euroluk bonservis bedeli ve sonraki satıştan pay önerisinde bulunacak. Sobhi, bu sezon çıktığı 22 maçta 2 kez rakip fileleri havalandırırken, 4 de gol pası verdi.

Orhan Yıldırım







