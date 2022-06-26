Romain Saiss ve Gedson Fernandes'in ardından Wout Weghorst'u da kadrosuna katmaya hazırlanan Beşiktaş , rotasını tamamen yerli stoper takviyesine çevirdi. Abdülkerim Bardakcı'nın Galatasaray 'ı tercih etmesinin ardından planını değiştiren siyah-beyazlılar, uzun süredir listesinde tuttuğu Kaan Ayhan'ı gündemin ilk sırasına aldı. Daha önce de temas kurulan ve olumlu dönüş alınan milli oyuncu için teknik direktör Valerien İsmael'e fikri soruldu.

İSMAEL: ŞARTLAR UYGUNSA FAYDALI OLACAKTIR

27 yaşındaki savunmacıyı takip ettiğini söyleyen Fransız hocanın, "Şartlar uygunsa bizim için faydalı olur" diyerek transferine onay verdiği öğrenildi. Bunun üzerine yönetimin, İtalyan kulübü Sassuolo ile bonservisi için görüşmeleri başlatma kararı aldığı ifade edildi. (Sabah)