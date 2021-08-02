Yeni sezonda yer alacakları 3 kulvarda da başarı hedefleyen Siyah- Beyazlılar, stoper hattında teknik direktör Sergen Yalçın’ın ısrarla istediği Diego Godin üzerine yoğunlaşmıştı. 35 yaşındaki Uruguaylı stoper için kulübü Cagliari’yle başkanlar seviyesinde bir görüşme gerçekleştiren yönetim, İtalyan kulübünden olumlu yanıt almıştı. Yıllık 4 milyon Euro’luk maaşı sebebiyle Çizme ekibinin bedelsiz olarak göndermeyi kabul ettiği futbolcuya 2 milyon Euro maaş öneren Kartal, oyuncudan yanıt bekliyor.

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Son değerlendirme yapıldı...

Forvet transferinde de Diego Costa, Alexandar Mitrovic ve Solomon Rondon konusunda istediği gelişimi kaydedemeyen Siyah-Beyazlılar, son olarak İspanya La Liga ekibi Sevilla’nın Hollandalı golcüsü Luuk de Jong üzerine yoğunlaşmıştı. Tecrübeli futbolcuya da son olarak 2 milyon Euro maaşlı öneride bulunan Kartal, oyuncu cephesinden maaş artırımı talebi almıştı. 2 futbolcu konusunda da son bir değerlendirme yapan idarecilerin, artış yapmama kararı aldığı ifade edildi.

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