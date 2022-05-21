Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş 'ın kadrosuna katmak istediği Jacob Ondrejka için menajerinden açıklama geldi. 19 yaşındaki sol açığın menajeri Martin Klette, transfere ilişkin İsveç basınına konuştu.

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SVT Sport'a yaptığı açıklamalarda transferin bittiğine ilişkin söylentileri yalanlayan Klette, "Durum, çıkan haberler düzeyinde değil. Kulüpler arasında henüz bir görüşme yok" ifadelerini kullandı.

'İlgilenilen oyunculardan biri'

Buna rağmen Beşiktaş'ın oyuncuya yönelik ilgisini reddetmeyen Klette, "Ondrejka, ilgilenilen oyunculardan biri ama ilgiden öteye geçmesi için temaslara başlamanız, somut olarak hareket etmeniz gerekiyor. Şu anda o noktada değiliz. Bu durumda Beşiktaş, Jacob ve belki diğer oyuncularla ilgilenen birçok takımdan biri konumunda" ifadelerini kullandı.

Elfsborg ile olan sözleşmesi Aralık 2023'te sona erecek 19 yaşındaki sol açık, bu sezon şu ana kadar takımıyla çıktığı 12 maçta 2 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı.