Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Isak Hein için ilk indirim

Beşiktaş , bir takviye de savunmaya yapmak istiyor. Birkaç oyuncu için girişimlerde bulunan yönetim, son olarak Djurgarden forması giyen Isak Hien’e yönelmişti. Siyah-Beyazlılar, 23 yaşındaki stoper için İsveç ekibine 2 milyon Euro ve bonus önermişti. Ancak Djurgarden’ın kapıyı 3.5 milyon Euro’dan açması nedeniyle pazarlıklarda fazla yol alınamamıştı. Hien’in Beşiktaş’ta oynamak istediğini net bir şekilde kulübüne iletmesiyle ilk gelişme yaşandı. İsveç ekibinin talebini 3 milyon Euro’ya düşürdüğü kaydedildi. Djargarden şimdi Siyah- Beyazlılar’dan da bir adım bekliyor.

En fazla 2.5 milyon Euro

Yönetim, yeni bir teklif yapma hazırlığında. Beşiktaş, 2.5 milyon Euro’nun üzerine çıkmadan bu işi bitirmek istiyor. Bu nedenle sonraki satıştan yüzde 20 pay da önerilerek Djurgarden ikna edilmeye çalışılacak. Pazarlıklar devam ederken, Hien bir an önce kulüplerin anlaşmasını ve İstanbul’a gelmeyi dört gözle bekliyor.