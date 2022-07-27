Beşiktaş 'ın sol bek transferi adına gündemine gelen isimlerden Mohanad Jeahze, Siyah-Beyazlılara transfer olma isteği nedeniyle takımı Hammarby'de zor günler geçiriyor. Iraklı sol bek, takımının Varbergs ile oynadığı maça çıkmayı reddetmişti. Bu hareketi, kulüp tarafından cezasız bırakılmadı.





Sportbladet'in haberine göre Hammarby, Varbergs maçındaki tutumu nedeniyle Mohanad Jeahze'yi kadro dışı bıraktı. Kendisine yapılacak bir sonraki bilgilendirmeye kadar kadro dışı kaldığı aktarıldı.

Hammarby'nin sportif direktörü Jesper Jansson, iddiaları yalanlamadı fakat böyle bir şey olduğunda kendi iletişim kanalları üzerinden resmî açıklamayı yapacaklarını belirtti.

Ne olmuştu?

İlk olarak Expressen, Beşiktaş'ın Jeahze için 10 milyon İsveç Kronu düzeyinde bir teklif yaptığını belirtmiş Sportbladet de bu teklifin 6-7 milyon İsveç Kronu düzeyi olduğunda aktarmıştı. Gelişmeler sonrası Varbergs maçında ilk 11'de yer alan Jeahze, takım arkadaşlarıyla ısınmaya çıkmadı ve maçı da geçireceği yedek kulübesinde oturdu.





Maçtan sonra Jesper Jansson, Jeahze'nin odaklanamadığını ve farklı kulüplerin kendisine ilgisi olduğunu doğrulamıştı.