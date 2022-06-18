Siyah-Beyazlılar, 27 Haziran’da başlayacak yeni sezon hazırlıklarına en az bir golcü getirmek için çalışmalarına hız verdi. İngiliz ekibi Burnley’den Wout Weghorst için yoğun bir mesai harcayan yönetim, oyuncunun kararını bekliyor. Transferle ilgili olarak önceki gün TFF Başkanlığı seçiminde bir açıklama yapan Başkan Ahmet Nur Çebi, “Bir stoperimiz geldi. Çok kaliteli bir oyuncu. Takım kaptanlığı kişiliği var, aile babası kişiliği var. Hepsinin bir arada bulunduğu bir kişiyi transfer etmekten çok mutluyum. Doğru bir iş yaptık. Beşiktaş taraftarının da kendisini çok seveceğini biliyorum. Onun dışında bir forvet beklentimiz var. Hollanda Milli Takımı forveti Weghorst’a ilgimiz var. Kendisini transfer etmek istiyoruz. Kendisiyle yaptığımız görüşmede, iki gün daha bizden müsaade istedi. Tahmin ediyorum ki onun da talipleri çok fazla. Şartlara bakıyor. Biz de alternatif isimlerle görüşüyoruz” demişti.

Kiralama bedeli 1.5 milyon Euro

Forvet transferinde B Planı Alexander Sörloth olan Kara Kartal’a son olarak yeni bir ismin önerildiği ortaya çıktı. La Liga ekibi Real Madrid’in 3 yıl önce Frankfurt’tan 63 milyon Euro ödeyerek kadrosuna kattığı, geçen sezonu da aynı kulüpte kiralık olarak geçiren Luka Jovic’in menacerler aracılığıyla Beşiktaş’a önerildiği bildirildi. Frankfurt’a 1 milyon Euro karşılığında kiralanan 24 yaşındaki futbolcu, 19 maçta 1 gol üretebilmişti. Real Madrid’le 3 yıllık daha kontratı bulunan Jovic’in, 1.5 milyon Euro karşılığında Beşiktaş’a kiralanabileceği iletildiği belirtildi. Sırbistan Milli Takımı forması giyen oyuncuyla İtalya’dan kulüplerin de ilgilendiği bildirildi.

Orhan Yıldırım