Forvet için arayışlarına devam eden Beşiktaş 'ın listesinde ilk sırada Alexander Sörloth yer alıyor. Fakat Norveçli ile anlaşma sağlanamazsa Kara Kartal'ın, B planı da hazır. 26 yaşındaki oyuncu için RB Leipzig, 11 milyon Euro talep ederken, Alman kulübü ücreti peşin istiyor. Fakat Siyah-Beyazlılar, bu transferde bir aksilik çıkması halinde rotasını İngiltere'ye çevirecek. Transfer listesinde üst sıralarda yer alan ve Burnley forması giyen Wout Weghorst için temaslar hızlanacak. Beşiktaşlı yönetici Ceyhun Kazancı'ya bu konuda tam yetki verilirken, ön protokol imzaladığı öğrenildi.

Burnley'in yanıtı bekleniyor

Bu doğrultuda 29 yaşındaki golcünün yıllık maliyeti 3 milyon Euro olacak. Beşiktaş da İngiliz ekibine kiralama bedeli olarak 2.5 milyon Euro ve satın alma opsiyonunu önerdi. Ancak Burnley'den gelecek yanıt bekleniyor. Siyah-Beyazlılar, bonservis için de 6 milyon Euro önerdi. 29 yaşındaki futbolcu ile de her gün aradaki pürüzler hallediliyor ve kulübünün son kararı için de beklemeye geçildiği bilgisine ulaşıldı. Ayrıca teknik direktör Valerien Ismael'in de Sörloth'un transfer edilememesi halinde mutlaka Weghorst'un alınmasını istediği bildirildi.

Orhan Yıldırım