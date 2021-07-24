Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Golcü operasyonu...

Devler Ligi için mutlaka yıldız bir golcü almak isteyen Siyah-Beyazlılar, transfer sezonunun açıldığı günden bu yana pek çok isim ile görüştü. Ancak halen forvet konusunda imzalar atılmadı. Beşiktaş Yönetimi de bu konuda yaptığı görüşmelerine hız kesmeden devam ederken, 3 isim üzerine yoğunlaştı. Kara Kartal'ın uzun bir süredir peşinde olduğu Diego Costa için yıldız oyuncudan gelecek cevap bekleniyor. İspanyol futbolcu, Kolombiya'da bir transfer görüşmesi gerçekleştirirken, önümüzdeki günlerde kararını yönetime iletecek.

Costa'da pürüzler kalkacak

Diego Costa, Kolombiya'da yaptığı görüşmenin ardından olumsuz yanıt alırsa rotayı Türkiye'ye çevirecek. İspanyol golcü ile daha önce çözülemeyen imza parası ve yıllık ücret konuları çözüme kavuşturulacak.

Jose'nin görüşmesi bekleniyor

Ocak ayından beri bonservisi elinde bulunan Costa, Kolombiya'da yapacağı görüşmeden istediği yanıtı alamazsa rotayı Beşiktaş'a çevirecek. Diğer bir isim de Real Sociedad forması giyen Willian Jose. 29 yaşındaki futbolcu, Siyah-Beyazlı ekipte forma giymek istediğini daha önce belirtmişti. Kara Kartal'ın isteği doğrultusunda Brezilyalı futbolcunun, Sociedad ile görüşme yapması bekleniyor. Jose, bu görüşmede bonservis konusunda kolaylık sağlanmasını isteyecek. Eğer 3 milyon Euro bandında bir bonservis bedeli olursa, yıldız oyuncu Kara Kartal'a gelecek.

B planı Rondon

Son olarak da Salomon Rondon ismi ön plana çıkıyor. Çin Ligi ekiplerinden DL Pro'nun formasını giyen Venezuelalı golcü ile daha önce temas kurulmuş ancak somut adımlar atılmamıştı. Beşiktaş'ın, B planı olarak da 31 yaşındaki golcü ile temaslarını sürdürdüğü belirtildi.

Süleyman Hatısaru