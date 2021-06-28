Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Ghezzal için bütçe operasyonu

Geçen sezon İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City’den kiralanan Rachid Ghezzal, ortaya koyduğu başarılı performansla çifte kupaya önemli katkı yapmıştı. Cezayirli kanat oyuncusunu yeni sezonda da kadrosunda tutmayı planlayan yönetim, yıldız ismin menaceri Anoir Fazuli’yle bir görüşme yapmıştı. Temsilcisinin aktardığı bilgiye göre Ghezzal’in bonservisini alabilmek için 6 milyon Euro’luk bir ödeme yapması gereken yönetim, bütçe oluşturmak için çalışmalara başladı. Bu doğrultuda oyuncu satışı yapmayı planlayan Siyah-Beyazlılar, gündemdeki isimler; Ersin Destanoğlu ve Cyle Larin gibi isimleri gönderip elde edeceği bütçeyle 29 yaşındaki futbolcunun bonservisini alabilir.





Leicester City göndermek istiyor

Kara Kartal’la yola devam etmek için 3.5 milyon Euro’luk talepte bulunan Ghezzal’in, kulübüyle anlaşılması halinde bu miktarı düşürmeye şimdiden hazır olduğu ifade edildi. Şu anda Dubai’de tatilde bulunan Kuzey Afrikalı oyuncu, bu hafta içerisinde geleceğiyle ilgili olarak bir gelişme olmazsa mecburen İngiltere’ye dönüp Leicester City’ye katılacak. Ghezzal’le yola devam etmek istemeyen Leicester, bir an önce oyuncusunu elinden çıkarmak istiyor. Öte yandan Ghezzal’e başta Katar ve Arabistan’dan olmak üzere birçok ülkeden 4 milyon Euro maaşlı teklifler de bulunuyor.



