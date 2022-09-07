Süper Lig'in ilk 5 haftada beklentilerin uzağında kalan Antalyaspor, savunmaya takviye için çalışma başlattı. Kasımpaşa'nın ardından en çok gol yiyen ekip olan Antalyaspor, Beşiktaş ’ta şans bulamayan Francisco Montero icin girişimlere başladı

Görüşmeler devam ediyor

Beşiktaş ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan İspanyol futbolcu için kiralama teklifini ileten Antalyaspor, şartlar konusunda görüşmelerini sürdürüyor. Genç futbolcunun maaşının tamamını ödemeye sıcak bakmayan Antalyaspor cephesi, Siyah-Beyazlılardan gelecek yanıta göre çalışmalarına yön verecek.

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Antalyaspor’da transfer çalışmaları savunma hattıyla da sınırlı kalmayacak. Savunma için Montero, orta saha için de Galatasaray 'dan Taylan Antalyalı için girişimde bulunan Akdeniz ekibi, kanat ve forvet hattı için de çalışmalarını sürdürüyor.

Montero'nun karnesi

Bu sezon sadece 3-3 biten Alanyaspor maçında ikinci 45 dakikada şans bulan İspanyol stoper Atletico Madrid'den transfer edilmişti. 23 yaşındaki futbolcu geçen sezon Beşiktaş formasıyla toplam 25 karşılaşmaya çıkarken 2 gol attı ve 1 asist yaptı. (Ajansspor)