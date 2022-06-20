Siyah-Beyazlılar'da yönetim, 27 Haziran'da başlayacak olan yeni sezon kampına golcü transferini yetiştirebilmek için yoğun mesai harcıyor. Bu doğrultuda ilk olarak Almanya Bundesliga ekibi Leipzig'den Alexander Sörloth'u almak için yoğun mesai harcayan yönetim, 10 milyon Euro'luk bonservis talebi sonrasında rotasını İngiltere'ye çevirmişti. Premier Lig'e veda eden Burnley'den Wout Weghorst'u almak için girişimlerde bulunan yönetim, oyuncunun kulübünü kiralama konusunda ikna etti. Beşiktaş , oyuncunun istediği 2.7 milyon Euro'luk maaş talebine de olumlu yanıt verdi. Konuyla ilgili olarak basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Weghorst, transferde birinci önceliğimiz. Kendisi bizden ikinci kez düşünmek için süre istedi. Biz de vereceği kararı bekliyoruz. Ancak bu arada başka isimlerle de temaslarımız devam ediyor" demişti. Weghorst'a verdiği süre dolmak üzere olan Beşiktaş, Almanya Bundesliga'dan da talipleri olan Hollandalı forvetin kararını en kısa süre içinde vermesini bekliyor.

Real'e teklif 1 milyon Euro

Forvet transferinde alternatifli çalışan Beşiktaş'a, son olarak İspanya La Liga temsilcisi Real Madrid'den Luka Jovic önerilmişti. Geçen sezonu Frankfurt'ta kiralık olarak geçiren 24 yaşındaki Sırp forvet için Kara Kartal'ın, Real'e 1 milyon Euro'luk kiralama teklifi hazırlığı içinde bulunduğu kaydedildi. Madrid'in 1 sezon daha kiralık olarak göndermeye sıcak baktığı oyuncu için resmi teklif, Weghorst'tan gelecek habere göre Madrid ekibine iletilecek.