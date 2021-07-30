Beşiktaş Yönetimi, uzun bir süredir tecrübeli bir forveti kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürüyor. Aradan geçen süre içerisinde pek çok isimile temasa geçildi ancak anlaşma sağlanamadı. Şu anda ise 2 golcü için yoğun bir çaba sarf ediliyor. Kara Kartal'ın hocası Sergen Yalçın, yönetim ile yapmış olduğu toplantıda Kenan Karaman'ın yanına bir golcü istediğini belirtti. İlk etapta Diego Costa ile yeniden temaslar hızlanacak. Yarım sezondur boşta olan, son olarak Atletico Madrid'in formasını giyen İspanyol santrfor, Avrupa ve Kolombiya'da yaptığı görüşmelerden istediği sonucu alamadı. Yaşanan bu gelişmeler doğrultusunda da ibre yeniden Beşiktaş'a döndü. 32 yaşındaki futbolcu, Siyah-Beyazlı ekip ile yeniden bir görüşme yapmak istiyor.

Costa olmazsa

Bu arada listedeki bir diğer isim de Luuk de Jong. İspanyol ekibi Sevilla'nın formasını giyen 30 yaşındaki forvet ile yeniden temaslar başladı. 2 yıllık sözleşmesi kalan Hollandalı forvet, Kara Kartal'a gelmeye sıcak bakıyor. Eğer Costa ile sözleşme imzalanamazsa rota Luuk de Jong olacak.

Orhan Yıldırım