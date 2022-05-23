Spor Toto Süper Lig’de sezonu Konyaspor maçıyla tamamlayan Siyah-Beyazlılar, tüm ağırlığını transfer çalışmalarına verdi. Sportif Direktör Ceyhun Kazancı, teknik direktör Valerien Ismael’le yaptığı toplantı sonrasında rotalarını belirledi. Bu doğrultuda Kazancı öncelikli olarak; 2 forvet, 1 sol kanat oyuncusu ve 2 stoper için temaslarına hız verdi. Bu listeye ek olarak yeni takviyelerin, takımdan ayrılacak isimlere göre yapılmasına karar verildi. Bu doğrultuda en yoğun mesaiyi forvet bölgesi için harcayan Kara Kartal, Alexander Sörloth, Adam Buksa ve Bas Dost isimleri üzerine yoğunlaştı.

Sörloth operasyonu hız kazandı

La Liga ekibi Real Sociedad’da kiralık olarak forma giyen Alexander Sörloth’un sözleşmesi dün lig bitimi itibarıyla sona erdi. Norveçli futbolcu konusunda yapılan temaslarda oyuncunun menaceri Morten Wivestad’la önemli mesafe kat eden yönetim, deneyimli ismin takımı Leipzig’le de pazarlıklara başlayacak. Beşiktaş Yönetimi, 10 milyon Euro’luk talepte bulunan Alman kulübünün kapısını 6 milyon Euro artı sonraki satıştan pay maddesiyle çalacak. Öte yandan Sörloth da Beşiktaş’tan 3.5 milyon Euro’luk maaş talebinde bulunuyor. Kartal, son olarak 2.5 milyon Euro seviyesine çıkmıştı.

Buksa, 2 milyon Euro istiyor

Siyah-Beyazlılar, forvet takviyesi konusunda Adam Buksa için de temaslarda bulunuyor. ABD Ligi ekiplerinden New England forması giyen Polonyalı golcü için kulübüyle temas kuran idarecilere, beklenen yanıt sonunda geldi. Birleşik Devletler kulübü, menaceri aracılığıyla Beşiktaş’a gönderdiği yanıtta 25 yaşındaki futbolcu için 4 milyon Dolar artı sonraki satıştan yüzde 50 pay talep etti. Oyuncunun ise 4 yıllık kontrat talebinde bulunduğu ve maaş olarak da 2 milyon Euro istediği belirtildi. Deneyimli futbolcunun kulübüyle kontratı, yıl sonunda bitecek.

Bas Dost’a talip çıktı

Kara Kartal’ın forvet transferinde alternatif isim olarak düşündüğü Bas Dost’un, Club Brugge’le sözleşmesi sona erdi. Belçika ekibinin yeni kontrat önerisini geri çeviren 32 yaşındaki forvet, menaceri aracılığıyla el sıkıştığı Beşiktaş’tan yanıt bekliyor. Kara Kartal’a bonservisi elinde olarak 1.5 milyon Euro yıllık maaş ve 2 senelik kontrata gelmeye olumlu bakan 1,96’lık forvete, kendi ülkesinden de yeni talip var. Heerenveen’in, Bas Dost’u transfer etmek için menaceriyle temas kurduğu ifade edildi.



