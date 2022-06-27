Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Forvet harekatı

Forvet takviyesi konusunda yaklaşık bir aydır uğraşılan Wout Weghorst ile birçok konuda anlaşan Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, görüşmelere devam ediyor. Weghorst’un kulübü Burnley ile de görüşen Kazancı, kiralamanın yanı sıra satın alma opsiyonu da İngiliz kulübüne kabul ettirmeye çalışıyor. Anlaşmaların tamamlanması durumunda Weghorst resmi imza için bu hafta İstanbul’a gelecek. Hollandalı futbolcuyla son olarak garanti ücret, maç başı ve bonuslar olmak üzere ortalama 3.2 milyon Euro’ya el sıkışılmıştı.

Muleka’yla anlaşma tamam

Siyah- Beyazlılar’ın hücum hattındaki diğer hedefi olan Jackson Muleka’da da görüşmeler sürüyor. Standart Liege’ye 1 artı 3.5 milyon Euro’luk satın alma opsiyonlu kiralama önerisi sunan Kara Kartal, Belçika ekibinden yanıt bekliyor. Siyah-Beyazlılar, Muleka’yı 1 milyon Euro’ya ikna etmişti. Liege’den olumlu yanıt gelirse Muleka da bu hafta İstanbul’a gelecek. Beşiktaş defans hattına bir de stoper takviyesi yapacak ve bu seçeneği öncelikli olarak yerliden yana kullanmak istiyor.

Geçen sezonun ikinci yarısında Kasımpaşa’yla 14 maçta 12 gol ve 5 asistle oynayan Muleka, Beşiktaş’ın Liege’yle anlaşmasını bekliyor.

Cenk Tosun da sırada!

Beşiktaş’ın gündeminde olan diğer futbolculardan Cenk Tosun ile görüşmelerin olumlu yönde ilerliyor. Beşiktaş’la maç başı ücret ve kontrat süresi konusunda el sıkışan Cenk, garanti ücrette de yönetimle el sıkışmak üzere. İstanbul’da bireysel olarak çalışmalarına başlayan Milli golcü, anlaşmanın sağlanması sonrasında hemen kampa dahil edilecek. Öte yandan kulüple sözleşmesi sona eren Güven Yalçın konusunda herhangi yeni bir gelişmenin olmadığı bildirildi.