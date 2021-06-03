Siyah-Beyazlı formayla bu sezon çifte kupa kaldıran Ersin Destanoğlu, başarılı performansıyla transfer döneminin gözdesi haline gelmişti. Özellikle Fransız kulüplerinin radarında bulunan 20 yaşındaki file bekçisi için konuşulan ilk teklif belli oldu. Lig 1 ekiplerinden Nice’in, Ersin için Beşiktaş’a 7 milyon Euro’luk (yaklaşık 73,5 milyon TL) bir teklifte bulunmayı planladığı kaydedildi. Siyah- Beyazlılar’ın ise bu önerinin resmen kulübe ulaşmasının ardından kararını vereceği öğrenildi.

Yerine gelecek isim belli...

Ersin Destanoğlu için ilk etapta 8 milyon Euro’luk bir bonservis bedeli belirleyen yönetimin, genç kaleciyle ilgili olarak resmi teklifin kulübeiletilmesinin ardından, teknik direktör Sergen Yalçın’la konuyu görüşeceği ifade edildi. Ersin’in ayrılığı halinde Beşiktaş’ın, Başakşehir’in Milli kalecisi Mert Günok’u kadrosuna katmayı planladığı ifade edildi.