Yönetim, Yalçın'ın gelecek sezon kadrosunda düşünmediği Enzo Roco'dan kendisine takım bulmasını istedi.

İki sezonda sadece 27 maçta oynadı

Yönetim, iki sezondur takımda yer alan ancak beklentilerin çok altında kalan Şilili stopere "Bonservisini verelim, yollarımızı ayıralım" dedi. 27 yaşındaki oyuncunun da bu öneriye sıcak baktığı öğrenildi.

Şenol Güneş'in son sezonunda stoper rotasyonunda kullanılmak üzere alınan ve 24 kez Şili Milli Takımı forması da giyen Roco, siyah beyazlı günlerde sık sık sakatlılar da geçirdi.

Toplamda 80 güne yakın takımda ayrı kalan Roco, iki sezon boyunca sadece 27 maça çıkabildi ve 2 gol kaydetti.

Toplam maliyeti 5.9 milyon euro

Beşiktaş ile bir yıllık daha kontratı olan Roco, 2018 yılında ilk iki sezon için yıllık 1.4 milyon Euro aldı. Oyuncu takımda kalırsa yeni sezonda 1.5 milyon Euro kazanacak.

Bonservissiz alınan oyuncu için 1.6 milyon Euro da imza parası ödenmişti. Böylece oyuncunun toplam ücreti 5.9 milyon Euro oldu. Bu maliyete oyuncunun primleriyse dahil değil.

'6 milyonu aşan teklif gelirse yüzde 20'si senin'

Fikret Orman döneminde alınan oyuncudan beklenti büyüktü. Öyle ki bu yapılan mukaveleye de yansımıştı. Buna göre 6 milyon Euro’yu aşan bir transfer teklif gelmesi halinde bunun yüzde 20'si Roco'ya verilecekti.

Ancak iki sezonda büyük bir hayal kırıklığı yaratan oyuncudan Ahmet Nur Çebi yönetimi kurtulmak için bonservisini bedava verme seçeneğiyle karşı karşıya kaldı. (Ajansspor)