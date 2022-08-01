Beşiktaş ’ta özkaynak sisteminin en son ve en değerli ürünü olan Emirhan İlkhan’ın Torino anlaşması herkesi şoke etti. Siyah-beyazlı taraftarlar adeta isyan bayrağı açarken, Teknik Direktör Valerien Ismael de Sampdoria maçından sonra yaptığı açıklamada yaşadığı hayal kırıklığını dile getirdi.

Torino ödemeyi yapıyor

Kartal’da tüm gözler Torino’ya çevrildi. Emirhan İlkhan’la 5 yıllık sözleşme için anlaşma sağladıktan sonra Beşiktaş’a teklifte bulunan İtalyan kulübünün bugün 4.5 milyon euroluk serbest kalma bedelini peşin ödeyerek genç oyuncuyu kadrosuna katması bekleniyor. Siyah-beyazlılar, Emirhan’ı takımda kalması için ikna etmeye çalışsa da Torino’nun parayı yatırması halinde transfer tamamlanacak.

Torino’nun Emirhan’a yıllık net 600 bin euro ücret ödeyeceği öğrenildi. Genç oyuncunun Beşiktaş’taki kazancı haziran ayında yıllık 200 bin euroya yükseltilmişti. İtalyan kulübü önümüzdeki dönemde Emirhan’ı satması halinde bonservis gelirinin yüzde 15’ini Beşiktaş’a ödeyecek.

Beşiktaş kazansın diye imza attı

Emirhan’ın yurt dışına transferinin menajerler tarafından uzun süredir planlandığı ortaya çıktı. Buna göre Türk ve yabancı menajerler, Ocak 2023’te veya sezon sonunda yıldız futbolcunun yurt dışında önemli bir kulübe resmi imza atmasının hesaplarını yapıyordu. Menajerler, Emirhan’ı altyapısından yetiştiği Beşiktaş’tan bedelsiz koparmak isterken, genç oyuncunun bu plana karşı çıktığı belirlendi.

Cenk Tosun ve Rıdvan Yılmaz gibi Beşiktaş’a ciddi bir bonservis kazandırmanın hayallerini kuran Emirhan İlkhan, 17 Haziran’da attığı imzayla Haziran 2023’te bitecek sözleşmesini 2025’e kadar uzatmıştı. Bu imzayı atarken yurt dışından iyi bir teklif gelmesi halinde kendisine anlayış gösterilmesini isteyen 18 yaşındaki futbolcu yeni sözleşmede 4.5 milyon euroluk çıkış maddesi olmasını istedi. Emirhan ve menajerlerinin talebini kabul eden siyah-beyazlı yönetim sonraki olası satıştan yüzde 15 pay maddesini de yeni kontrata yazdırdı.

Emirhan İlkhan yeni sözleşme imzalamayı kabul etmeseydi en geç sezon sonu Beşiktaş’tan bedelsiz ayrılabilecekti. (Skorer)