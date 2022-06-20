Yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlanamaması sonrası Beşiktaş 'tan ayrılan Cyle Larin'in yerine, kanada gol atabilen forvet arayışlarına devam eden Beşiktaş'ın iki hedefi var. Birisi Boupendza, diğeri Ekuban. Boupendza yarışında Galatasaray 'ın devreye girmesi Beşiktaş'ın keyfini kaçırdı. Ek olarak Genoa'nın Ekuban için istediği 4 milyon Euro'luk bonservis bedelinin de fazla geldiği bildirildi. Beşiktaş'ın Ekuban konusundaki önceliğinin kiralama olacağı bildirildi.

Odion Ighalo'dan olumsuz cevap

Kartal'ın, Al Hilal takımında oynayan 33 yaşındaki Nijeryalı santrfor Odion Ighalo'yla ilgilenen takımlar arasında yer aldığı iddia edilmişti. Arap basınında çıkan bu haberin ardından, Siyah-Beyazlı taraftarlar yıldız isim için sevinirken üzen bilgi geldi. Golcü oyuncu için şimdi de ülkesi Nijerya'dan yeni bir iddia ortaya atıldı. Habere göre Milli oyuncu, kariyerine Türkiye'de devam etmek istemediğini Beşiktaş'a iletti.

Fransa'dan Kartal'a Bouanga iddiası

Beşiktaş'ta ana gündem maddesini forvet transferi oluştururken, diğer mevkiler için de arayışlar devam ediyor. Fransa basınında çıkan iddialara göre Kartal'ın, Ligue 1'den düşen St. Etienne'den 27 yaşındaki Gabon'lu sol kanat Denis Bouanga'nın peşinde olduğu ifade edildi.