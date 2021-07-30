İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari, maddi kriz nedeniyle birçok oyuncusu ile yollarını ayıracak. Bu doğrultuda da takımdan gönderilecek isimlerden bir tanesi 10 yıla yakın bir süre Atletico Madrid'in formasını giyen Diego Godin'di. Uruguaylı savunmacı, senelik 4.5 milyon Euro'ya yakın bir ücret kazanıyor. Ancak Çizme temsilcisinin, mevcut şartlar doğrultusunda bu rakamı karşılama imkanı yok. 35 yaşındaki stoper için de şu anda en ciddi aday Beşiktaş .

Sözleşme 1+1 olacak

Siyah-Beyazlılar, Godin ile bir görüşme daha gerçekleştirdi. Daha önce de konuşulduğu gibi Godin, 2.5 milyon Euro istedi. Ancak Kara Kartal'ın teklifi ise 2 milyon Euro. Ta raflar arasında kalan tek pürüz, yıllık ücret konusu. Godin'in maaşı konusundaki sorun da giderildikten sonra imzalar atılacak. Sözleşmenin ise 1+1 olması bekleniyor.

Süleyman Hatısaru