Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Diego Costa bitiyor

Son şampiyon Beşiktaş önümüzdeki sezon mücadele edeceği Devler Ligi'ne uygun bir kadro kurmak adına uzun süredir yoğun mesai harcıyordu. Son olarak Atletico Madrid forması giyen dünyaca ünlü süperstar Diego Costa ile haftalardır pazarlıklarını sürdüren Kara Kartal, İspanyol forvetle anlaşma noktasına geldi. Kıran kırana gerçekleşen görüşmeler sonucunda 32 yaşındaki golcü yıllık 2.5 milyon Euro'luk teklifi kabul etti.





2+1 yıllık sözleşme

Bonservisi elinde olması nedeniyle de 1.5 milyon Euro imza parası talep eden tecrübeli oyuncunun bu isteğini de Siyah-Beyazlılar olumlu karşıladı. Taraflar 2+1 yıllık sözleşme üzerinde el sıkışırken, artık transferde sadece ufak pürüzler kaldığı ve ayrıntıların konuşulduğu öğrenildi. Önümüzdeki günlerde transferin resmiyet kazanması bekleniyor.





Kupa koleksiyoneri

Ocak ayından bu yana kulüpsüz olan Costa kariyerinde çıktığı 471 maçta 181 gol atıp, 71 de asist yaparken, bu süreçte adeta kupa koleksiyoneri oldu. Atletico Madrid'le 3 kez UEFA Süper Kupası'nı kaldıran İspanyol forvet, 1 Avrupa Ligi, 2 İspanya Ligi ve 1 de İspanya Kupası'nı kazanma başarısı gösterdi. Costa, Chelsea'yle de 2 İngiltere, 1 de Lig Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Orhan Yıldırım







