Stoper bölgesinde Domagoj Vida’nın yanına bir oyuncu daha almak isteyen ve Diego Godin ile Kaan Ayhan için girişimlerde bulunan yönetim, iki isimden de istediği sonucu alamamıştı. Savunma hattına son olarak Francisco Montero’yu alsa da arayışlarına devam eden Beşiktaş için flaş bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basınındaki bu iddialara göre Siyah-Beyazlı kulübün, Arsenal ile sözleşmesi bittikten sonra takımdan ayrılan ve bonservisi elinde bulunan David Luiz ile temasa geçtiği öğrenildi.