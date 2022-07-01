Beşiktaş ’ın şampiyon olduğu 2020-2021 sezonunda Aboubakar ile iyi bir uyum yakalayan ve sol kanatta oynamasına karşın 19 gol atan Cyle Larin, Kolombiyalı partneri ayrıldıktan sonra aynı çizgiyi yakalayamamıştı. Geçen sezon ligde 7 kez fileleri sarsan Kanadalı oyuncu, sözleşme yenilemek için kulübün önerdiği 1.750 milyon Euro’luk teklifi kabul etmeyip 2.5 milyon Euro’da diretmişti. Bunun üzerine Beşiktaş’ın yollarını ayırdığı 27 yaşındaki oyuncunun İngiltere Premier Lig’e 23 yıl aradan sonra dönen Nottingham Forest ile anlaşmaya vardığı öğrenildi.