Transferde önceliği forvete veren Beşiktaş 'ın ilk hedefi olan Aleksandr Sörloth transferi Leipzig'in bonservis ücreti konusunda indirime gitmemesi nedeniyle askıya alınmıştı. Norveçli golcüde sürpriz bir gelişme yaşandı, Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı ile görüşen Sörloth, bonservisinin alınmasını, yıllık ücret konusunda problem çıkarmayacağını iletti. Kazancı ile direkt temas kuran 26 yaşındaki oyuncunun, "Türkiye ve İstanbul benim için mistik ortam. En başarılı yurt dışı kariyerimi geçirdiğim yer. Leipzig Kulübü ile de konuşup anlaştık. Kendilerinden kiralık olarak asla ayrılmayacağımı belirtip satışımı istedim" dedi.

7 milyon'u beğenmediler, 11 milyon Euro istediler

Futbolda olgun döneminde olduğunu Kazancı'ya ileten Sörloth'un, "Bonservisimin alınmasını istiyorum. Aklımda sadece futbol olsun. Seneye ya da ara transferde nereye kiralanacağım gibi konulara kafamın takılmasını istemiyorum. Lütfen bonservisimi alın. Diğer konularda problem çıkmaz" ifadelerini kullandığı bildirildi. Bu gelişme üzerine Beşiktaş Yönetimi, Leipzig ile tekrar masaya oturma kararı aldı. Siyah-Beyazlılar 7 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 20 pay önerisine olumsuz yanıt veren ve 11 milyon Euro garanti ücret talep eden Alman ekibini ikna etmek için şartlarını güncelleyip yeni teklifini iletecek.

Orhan Yıldırım



