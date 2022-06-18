Kara Kartal, transfer çalışmalarına devam ederken Brezilya basınında çıkan haberlere göre Beşiktaş 'ın hedefinde, Manchester United’dan merkez orta saha Andreas Pereira olduğu bildirildi. Brezilya Milli Takımı’nın da formasını 1 kez giyen Pereira, geçen sezon Brezilya Ligi’nde Flamengo forması giydi. Belçika basını, Belçika doğumlu futbolcuyu Beşiktaş’ın istediğini aktardı. Pereira’nın 7.5 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor. Manu altyapısından yetişen futbolcunun sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitiyor.