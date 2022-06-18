Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Brezilya'dan Pereira iddiası
Beşiktaş'ta Valerien Ismael'in isteği doğrultusunda yapılan transferlerde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Brezilya basını, Manchester United forma giyen Andreas Pereira'yla siyah beyazlıların ilgisi olduğunu iddia etti.
Kara Kartal, transfer çalışmalarına devam ederken Brezilya basınında çıkan haberlere göre Beşiktaş 'ın hedefinde, Manchester United’dan merkez orta saha Andreas Pereira olduğu bildirildi. Brezilya Milli Takımı’nın da formasını 1 kez giyen Pereira, geçen sezon Brezilya Ligi’nde Flamengo forması giydi. Belçika basını, Belçika doğumlu futbolcuyu Beşiktaş’ın istediğini aktardı. Pereira’nın 7.5 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor. Manu altyapısından yetişen futbolcunun sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitiyor.