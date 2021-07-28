Orta sahada Salih Uçan ve Mehmet Topal hamlelerine imza atan Siyah- Beyazlılar, 10 numara bölgesini de güçlendirmek için büyük bir operasyon başlatmıştı. Bu doğrultuda Çin Ligi ekiplerinden JS Suning’le yollarını ayırmasının ardından boşa çıkan Alex Teixeira’yla haftalar süren pazarlıklar yapan idareciler, transferi noktalamaya hazırlanırken son gelen haber, tüm gidişatı değiştirmişti. Kendisine Dubai’den gelen teklifleri değerlendirmek için ailesiyle bu bölgenin yolunu tutan Sambacı, yaptığı görüşmelerden sonuç alamadı. Tecrübeli futbolcu konusunda bekleyişini sürdüren yönetimin, bu gelişmenin ardından umutlarının iyice arttığı öğrenildi.