Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Alex Teixeira yola çıkıyor

Teknik direktör Sergen Yalçın’ın raporu doğrultusunda hücum hattını yeni bir isimle güçlendirmek için çalışmalarda bulunan Siyah- Beyazlılar, Alex Teixeira’yla anlaşma sağlamıştı. Dubai’de yaptığı transfer görüşmelerinden sonuç alamayan başarılı futbolcunun Brezilya’ ya dönmesinin ardından yaptığı operasyonla yıldız ismi ikna eden yönetim, artık geri sayımda... Dünyaca ünlü 10 numarayı İstanbul’a getirmek için seyahat programı hazırlığı içinde bulunan idareciler, bu hafta içinde Teixeira’yı Türkiye’ye getirip formayı giydirmeyi amaçlıyor.

Forvet planlaması değişti

Başarılı futbolcuyla 2.5 milyon Euro maaş üzerinden anlaşan Kartal, ekstra olarak futbolcuya başarı bonusları da ödeyecek. Teixeira’n ın gelişi sonrasında Kara Kartal’ın forvet transferi planlaması değişecek. Yönetim, hücum hattını n her bölgesinde oynama özelliği bulunan futbolcunun alınması sonrasında 2 olarak planladığı forvet takviyesini 1 olarak güncelleyecek.



