Yıldız bir on numara transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ’ta gündem Alex Teixeira. Brezilyalı futbolcu ile uzun bir süredir temaslar sürüyor. 31 yaşındaki oyuncu, cuma günü Dubai’ye giderken, "Geleceğimle ilgili son iddialar nedeniyle, ailemle birlikte karar verebilmek için menacerimle görüşmek üzere Dubai’ye geldim. Transferle ilgili kararı ben veya menacerim söyleyecektir" açıklamasını yapmıştı. Kara Kartal’ın prensipte anlaştığı yıldız oyuncuyla ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı. Dubai’de yeni menaceri ile bir araya gelen Alex Teixeira’nın, kendisine Al Nasr Kulübü’nden gelen teklife rağmen Beşiktaş’ta oynayıp Avrupa’da kariyerine devam etmek istediğini belirtti.

Hafta içinde gelebilir

İmza parası için yaşanan sıkıntının da aşılmasının an meselesi olduğu öğrenildi. Tecrübeli oyuncunun, önümüzdeki hafta içerisinde sağlık kontrolü ve imza için kulübün davetine uyup, İstanbul’a gelmesi bekleniyor.

Orhan Yıldırım