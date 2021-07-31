Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş , bir süredir gündeminde yer alan Brezilyalı yıldız Alex Teixeira'nın transferinde mutlu sona ulaştı. Beşiktaş'ın Alex Teixeira ile 2+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladığı belirtildi.

TRT Spor'un haberine göre Beşiktaş, Alex Teixeira ile 2+1 yıllık sözleşmenin ödeme planı ve şartlarında anlaşmayı sağladı. Yıldız oyuncunun birkaç gün içinde İstanbul'da olması bekleniyor.

2016'da Shakhtar Donetsk'den 50 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle Çin ekibi Jiangsu'ya transfer olan 31 yaşındaki ofansif orta saha, takımından ayrıldıktan sonra bonservisi elinde bulunuyordu.