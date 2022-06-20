Son dakika | Beşiktaş transfer haberi: Adrien Tameze harekatı

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş , İtalya'da son dönemin en popüler isimlerinden birine yöneldi. Birçok takımın kadrosuna katmak istediği Verona'dan Adrien Tameze için Beşiktaş'ın da devrede olduğu aktarıldı.

La Gazzetta dello Sport, özellikle geride kalan sezonda Igor Tudor'un yönetimindeki Verona'da dikkat çeken oyuncu için 5 takımın devrede olduklarını belirtti. Bunlar İtalya'dan Napoli, Fiorentina, Monza ve Şampiyonlar Ligi bileti almış bir takım daha şeklinde açıklanırken ülke dışından ise Beşiktaş'ın transfer için istekli olduğu ifade edildi. Siyah-Beyazlılar için Tameze'nin öncelikli hedef olarak görüldüğü belirtilmekte.





İşte Verona'nın bonservis talebi

2020'nin yaz transfer döneminde 3.9 milyon euro bonservis bedeliyle Nice'ten Verona kadrosuna katılan 28 yaşındaki oyuncu için İtalyan ekibi, 7-10 milyon euro aralığında bir ücret talep ediyor. Sözleşmesi Haziran 2024'te bitecek Tameze için bu düzeyde bir teklifin kabul göreceği aktarılmakta.

Verona'nın satışına sıcak bakacağı Tameze konusunda en istekli taraf olarak Beşiktaş aktarılırken bu doğrultuda görüşmeler de başlamış durumda.

Bu sezon Verona formasıyla toplam 40 maçta forma giyen orta saha oyuncusu; 4 gol, 2 asistlik de skor katkısı sağladı.