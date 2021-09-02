Son dakika Beşiktaş transfer haberi! 8 numara için son gün!

Lig ve kupada geçen sezonu çifte şampiyon olarak tamamlayan Kara Kartal, yeni sezonda da başarı elde etmek için büyük bir operasyon başlatmıştı. Bu doğrultuda; Salih Uçan, Mehmet Topal, Kenan Karaman, Valentin Rosier, Rachid Ghezzal, Alex Teixeira, Batshuayi, Umut Meraş, Can Bozdoğan ve Montero'yu kadrosuna katan yönetim, orta saha takviyesi için girişimlerini sürdürüyor. Bu doğrultuda Portekiz ekibi Benfica'nın genç yıldızı Gedson Fernandes için tüm sınırları zorlayan yönetim, bugün bu konuyu olumlu ya da olumsuz şekilde nokta koymayı planlıyor.

SÜRPRİZ OLMAZSA...

Benfica'ya oyuncunun bonservisi için 6 milyon euro artı satıştan yüzde 50 pay önerisinde bulunan yönetim, Portekiz ekibinin vereceği yanıtı bekliyor. Süper Lig 'de transfer dönemi 8 Eylül'de bitse de Şampiyonlar Ligi için listesini bugün UEFA'ya iletmesi gereken yönetim eğer Gedson'u alamaz ve son saatlerde bir sürpriz yaşanmazsa yıldız orta saha transferine nokta koymayı planlıyor.