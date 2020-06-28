Son dakika! Beşiktaş transfer haberi

Beşiktaş son dakika transfer hamlelerine başlamak için sağlam adımlar atma hazırlığında. Konyaspor karşısında keyif veren bir futbol ve farklı bir skorla galip gelen futbol ekibi, Ahmet Nur Çebi önderliğindeki yönetim kurulunun çalışmalarına hız vermesini sağladı. Teknik direktör Sergen Yalçın ile uzun süreli planlar yapmaya hazırlanan Çebi ve ekibi, bu hafta içerisinde flaş hamlelerle futbol takımını daha da güçlendirmek amacında. Yurt içi ve dışından birçok futbolcuyu listesine alan Beşiktaş'ın öncelikli isimleri Bernard Mensah ve Joe Hart gibi futbolseverlerin yakından tanıdığı yıldızlar.

Yönetim kurulunun sezon öncesi ara bir değerlendirme yapmak için teknik direktör Sergen Yalçın ile bu hafta içerisinde bir araya gelmesi bekleniyor. Futbolcu satışı ile kaynak yaratmayı da planlayan Çebi ve ekibi, Yalçın'dan futbolcu grubu ile ilgili nihai raporunu isteyecek. Yalçın'ın başta Caner Erkin olmak üzere birkaç ismin üzerini çizdiği ve transfer döneminde masaya oturulmamasını istediği biliniyor.

Beşiktaş'ın sadece transfer çalışmaları için yönetim içerisinden bir ekip kuracağı ve bu idarecilerin tamamen transfer için mesajı yapacağı ifade ediliyor.

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