Beşiktaş Diego Costa'dan sonra forvete bir ismi daha transfer etmek istiyor. Tuchel'in gözden çıkardığı Chelsea'nin genç golcüsü Abraham, Roma'dan ayrılmaya hazırlanan Dzeko veya M'brough'ya veda eden Assombalonga'dan biri de Kartal'a gelebilir.

TUCHEL KADRODA DÜŞÜNMÜYOR

Kara Kartal, Chelsea'nin prensinin peşinde... Maviler'in altyapısında yetişen ve bir önceki dönem 18 gol, 6 asistle dikkatleri üzerine çeken, geçen sezon da 12 gol, 6 asistle oynayan Tammy Abraham, ligin ikinci yarısında gözden düştü. Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle formdan düşen 23 yaşındaki futbolcu, takımın başına Thomas Tuchel'in gelmesiyle de iyice kulübeye hapsoldu. Tuchel'in pek kadroda düşünmediği genç futbolcu için de Beşiktaş harekete geçti. Dış transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları görüşmelerde büyük çaba sarf ederken, İngiliz futbolcu için birçok Avrupa ekibinin devrede olduğu kaydedildi. Transfer oldukça zor gözükse de Siyah-Beyazlılar, Şampiyonlar Ligi faktörüyle oyuncuyu ve kulübünü ikna etmek adına yoğun mesaide.

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DZEKO ISRARI

Roma'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Boşnak yıldız için çalışmalar devam ediyor. Costa'da olduğu gibi pazarlıklar kıran kırana sürerken, Beşiktaş'ın kurmayları kendi şartlarında ısrarcı. İmkanlar oluştuğu taktirde Costa ile Dzeko önümüzdeki sezon birlikte Siyah-Beyazlı formayı giyebilir.

ALTERNATİF BELLİ

Golcü transferinde büyük oynayan Siyah-Beyazlılar istedikleri şartlar oluşmadığı takdirde alternatif ismi de belirledi. Kara Kartal, İngiltere Championship ekibi Middlesbrough'yla sözleşmesi sona eren Britt Assombalonga'yla görüşmelere başladı. Kariyeri boyunca İngiltere'den çıkmayan 28 yaşındaki oyuncu ile daha düşük maliyetlerle anlaşma sağlanabileceği öğrenildi.

Süleyman Hatısaru



