Son dakika Beşiktaş transfer gelişmesi! BJK transfer haberleri

Beşiktaş ocak ayında kimi transfer edecek? Beşiktaş'tan kimler gönderilecek. Ahmet Nur Çebi'nin başkanlığında ve Abdullah Avcı'nın teknik direktörlüğünde son haftalarda aldığı puanlarla zirveye ortak olan Beşiktaş'ta devre arası transfer döneminin hareketli geçmesi bekleniyor. Siyah-Beyazlı taraftarlar Beşiktaş'ın transfer gündemini yakından takip ediyor. İşte son dakika Beşiktaş transfer haberleri ve tüm detaylar...

ADEM LJAJIC'TE SON DAKİKA

Beşiktaş'ta son dakika gelişmesi. Sezon başı Torino'dan 6.5 milyon euro karşılığında transfer edilen Adem Ljajic'in bileti kesildi. Beşiktaşlı idarecilerin, Ljajic’in menaceri Mirsad Türkcan ile görüşüp oyuncusuna devre arasında takım bulmasını istediği bildirildi.

Siyah-Beyazlılar’ın sezon başında İtalya Serie A ekibi Torino’dan 6.5 milyon Euro karşılığında bonservisini aldığı Adem Ljajic, Beşiktaş’ta ortaya koyduğu performansla beklentilerin altında kalmıştı. Tecrübeli futbolcunun, saha içindeki etkisiz formuna ek olarak agresif bir ruh hali içerisinde bulunması sebebiyle yönetim, bu ismin biletini kesti. Beşiktaşlı idarecilerin, Ljajic’in menaceri Mirsad Türkcan ile görüşüp oyuncusuna devre arasında takım bulmasını istediği bildirildi.

Ljajic’i 30 taksitle kadrosuna katan Beşiktaş’ın, deneyimli ismin satışından gelecek parayı Çin Ligi’nde Guangzhou Evergrande forması giyen Anderson Talisca’nın transferi için kullanmayı planladığı konuşuluyor.

(Süleyman Hatısaru)

AVCI 3 FUTBOLCUYU İSTEMEDİ!

Ahmet Nur Çebi, transfer hazırlıkları için yöneticiler Erdal Torunoğulları ve Emre Kocadağ’a tam yetki verdi.

Erdal Torunoğulları ve Emre Kocadağ, teknik direktör Abdullah Avcı ile toplantı yapıp alınmasını istediği oyuncular ve gidecekler konusunu görüşecek.

Avcı’nın devre arasında Jeremain Lens, Oğuzhan Özyakup ve Enzo Roco’nun gönderilmesini talep edeceği ifade ediliyor. (Star)

OĞUZHAN ÖZYAKUP'TA SICAK GELİŞME

Bir zamanlar performansı, "Oğuzhan 150 milyon Euro" sözleriyle övülüyordu. Ancak öyle bir düşüş yaşadı ki, gördüğü dipten bir daha çıkamadı. Taraftarın sırtını döndüğü, son Denizlispor maçında oyuna girerken ıslıkladığı yıldız futbolcu, performansı yetersiz kalınca teknik heyetin de gözünden düştü. Beşiktaş tribünlerinin istenmeyen adam ilan ettiği 27 yaşındaki orta saha, yol ayrımına geldi.

Yönetim, yıldız oyuncuyu ara transfer döneminde elden çıkarıp, orta sahaya takviye yapma kararı aldı. Oğuzhan'ın yanı sıra maliyet-performans denkleminde beklentilerin çok altında kalan Lens de Ocak'ta gidecekler listesine dahil edildi. 2017-18 sezonunda büyük umutlarla kadroya katılan Orkan Çınar ise bir başka takıma kiralanacak. Öte yandan Beşiktaş yönetimi ara transferde orta sahanın yanı sıra bir forvet alacak.

Şampiyonluğun geldiği 2015- 16 sezonunda en parlak dönemini yaşayan Oğuzhan, 31 maçta 9 gol ve 7 asistle takımını sırtladı. 2016-17'de 5 gol ve 7 asistle devam eden yıldız futbolcu sonrasında ise resmen çöktü! Son 3 sezonda dökülen Ozi, Beşiktaş kariyerinde toplamda 8 sezonda 190 lig maçına çıkarken 25 gol attı. Bu sezon ise ne asist yapabildi ne de gol atabildi.

Kaynak: Sabah

KARIUS HAREKATI!

Beşiktaş son 3 maçta 9 puan toplarken Karius performansıyla takımının kurtarıcısı oldu. Ligde oynanan son 5 karşılaşmada yalnızca Antalya deplasmanında kalesinde gol gören Alman kaleci yaptığı kritik kurtarışlarla Siyah-Beyazlı ekibin topladığı puanlarda önemli rol oynadı. Antalyaspor maçında Serdar Özkan'ın şutuna geçit vermeyen Karius Denizlispor maçında da kritik kurtarışlar yaptı.

Denizlispor önünde Rodallega'nın kullandığı serbest atışta kurtarışıyla galibiyette büyük rol oynayan Karius'un Beşiktaş'la olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Siyah-Beyazlı yönetimin Karius'un performansı nedeniyle Alman kalecinin bonservisini almak için Liverpool'la görüşeceği öğrenildi.



