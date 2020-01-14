14 Ocak Salı son dakika Beşiktaş transfer haberlerinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Takım harcama limitleri nedeniyle istediği transferleri yapamayan Beşiktaş'ta taraftarın umudu sürüyor. Yönetim bir taraftan Abdullah Avcı'nın verdiği rapor doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor. Takımdan gönderilecek ve yeni transfer edilecek oyuncular büyük merak konusu. İşte Beşiktaş gündeminde yaşanan son dakika transfer haberleri ve tüm detaylar...

BEŞİKTAŞ'TA GÖZLER OĞUZHAN ÖZYAKUP'TA

Yeni Malatyaspor’a kiralık olarak gönderileceği konuşulan Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş’ın pazar günü Sivasspor’la oynayacağı karşılaşma öncesi kıymete bindi.

Adem Ljajic ve Jeremain Lens’in sakatlıkları sonrası Oğuzhan’ın, mecburen ilk 11’de olacağı gelen haberler arasında yer alıyor.

Teknik direktör Abdullah Avcı’nın, Lens’in yerine Diaby’yi oynatması ve forvet arkasında da Sırp yıldızın yokluğunda bu sezon da beklentilerin altında kalan Oğuzhan’a şans vereceği bildirildi.

BEŞİKTAŞ'TA ROTA ROBERT BOZENİK!

Burak Yılmaz’a alternatif bir golcü arayan Beşiktaş her ne kadar Aboubakar, Cerri, Teodorczyk, Santander, Caicedo gibi forvetlerle ilgilense de Abdullah Avcı’nın yönetime ‘genç golcü istiyorum’ talimatı verdiği ortaya çıktı.

Genelde kendi takımlarında arka planda kalan ya da yaş olarak ileride olan golcülerle görüşmeler yapan Beşiktaş’ın strateji değiştirdiği öğrenilirken, siyah beyazlıların Zilina forması giyen Robert Bozenik’le ilgilendiği belirtildi. Bu sezon Slovakya Ligi’nde 18 maçta 4 gol 4 asist yapan ve milli takımda Pavel Papal’ın güvendiği futbolculardan biri olan Bozenik için Erdal Torunoğulları’nın Karol Belanik’le masaya oturacağı kaydedilirken, transferde Feyenoord’un da devrede olduğu anlaşldı.

Boyd ve Lensi’i elinden çıkarmak isteyen Beşiktaş’ın bu transferleri bir an önce gerçekleştirmesi beklenirken, yönetimin kadroya katacağı oyuncularla limit aşımı problemleriyle karşı karşıya kalmak istemediği biliniyor.

Kaynak: Akşam

GUILHERME'DE İMZA KRİZİ

Mevcut kadroda henüz yer açılmadığı için Yeni Malatyaspor forması giyen futbolcuya ıslak imza attıramayan siyah-beyazlı yönetimin çalışmalarını yoğunlaştırdığı belirlendi.

Guilherme ile birlikte kiralık olarak bir de golcü almayı planlayan Beşiktaş Yönetimi, bu transferleri yapabilmek için bir ya da iki futbolcusunu kiralık veya bonservisli olarak elden çıkarmaya çalışıyor.

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın çok istediği Oğuzhan Özyakup’u kiralamaya sıcak bakan yönetim henüz bu oyuncuyu ikna edemedi.

Oğuzhan dışında Tyler Boyd’u da kiralamaya hazırlanan yönetim, yer açılması halinde Guilherme ve golcü transferlerini bitirerek, şimdiden yaz transfer döneminin çalışmalarını başlatacak.

Transferde anlaştığı bazı oyuncuları net cevap veremediği için teker teker kaybeden siyah-beyazlı yönetim, aynı sorunları yaşamamak için bu kez daha temkinli hareket ediyor.

Cenk Tosun’u bu nedenle Crystal Palace’a kaptıran Beşiktaş’ın uzun bir süre kendilerini beklediği için eski golcüsüne de teşekkür ettiği vurgulandı. (Skorer)

GÖKHAN GÖNÜL GELİŞMESİ!

Beşiktaş'ta Gökhan Gönül ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Mayıs ayında sözleşmesi sona erecek olan Gökhan Gönül’le Beşiktaş yönetimi masaya oturdu.

Beyaz TV'nin haberine göre, milli futbolcu ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı. Öte yandan Siyah-beyazlı ekipten yıllık 1 milyon 875 bin euro ücret alan 34 yaşındaki tecrübeli oyuncu indirme gitti. Milli futbolcu 700 bin euroluk indirim ile 1 milyon 175 bin euroya anlaştı. Öte yandan Gökhan için Galatasaray’ın devreye girdiği iddia edilmişti.

Gökhan bu sezon Beşiktaş’ta 12 maçta forma giyerken ve 1 gol, 2 asistlik performans gösterdi.

GÖZLER PRIJOVIC'E ÇEVRİLDİ

Beşiktaş golcü transferi için tüm şartları zorluyor... Guilherme'ye imza attırmaya hazırlanan Siyah-Beyazlı yönetim harcama limidi sorununu aşarsa Prijovic'i kiralık olarak kadrosuna katacak. Yöneticilerden Erdal Torunoğulları'nın bu transfer için devreye girdiği öne sürüldü.

SIRP forvetin alacaklarına karşılık Al İttihad'la görüştüğü ancak kulübünü bir türlü ikna edemediği öğrenildi. Bunun üzerine bu oyuncunun kiralanması dışında başka bir formül kalmadı.

BEŞİKTAŞ harcama limidini çözer çözmez bu oyuncunun kiralanması için girişimde bulunacak. Bu arada Adem Ljajic'in de vatandaşı ile görüşerek transferde aracı olduğu öne sürüldü.

İki sezondur Al Ittihad kulübünde forma giyen 29 yaşındaki futbolcu 2 sezonda 23 maçta 9 gol attı. Sırp yıldızın Al İttihad'da mutlu olmadığı ve Beşiktaş'a gelmeyi çok istediği ortaya çıktı.

Kaynak: Takvim

GUILHERME'DEN 150 BİN EURO'LUK FEDAKARLIK

Transfer için sadece 2 milyon TL harcama limiti bulunan Beşiktaş yönetiminin, Brezilyalı futbolcunun kiralık olarak forma giydiği Yeni Malatyaspor'a 150 bin Euro ödeme yapması gerekiyordu. Ancak Guilherme, Malatyaspor'daki 110 bin Euro'luk alacağını bırakarak rakamın 40 bin Euro'ya düşmesini sağladı. Kalan parayı da kendi cebinden karşılayacağını bildirerek Beşiktaş'ı büyük bir dertten kurtardı.

Bu sezon Yeni Malatya formasıyla 23 maça çıkan Guilherme bu maçların 14'üne sağ kanatta, 9'una on numara pozisyonunda başladı. Brezilyalı sağ kanattayken 5 gol, 5 asist; on numarayken ise 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi. (Sabah)

BEŞİKTAŞ'A YENİ İSİM! ROBERT MAK

TFF'nin belirlediği transfer limitini aşmak istemeyen Beşiktaş, takviye konusunda ince eleyip sık dokuyor.

Federasyona yaptığı limit itirazına olumsuz yanıt alan siyah-beyazlı yönetim futbolcu satışı, kiralama, takas ve maaş indirimleri konusunda yoğun şekilde çalışmalar yapıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın da takviye beklediği Beşiktaş'ın gündemine son olarak Zenit'in Slovakyalı orta saha oyuncusu Robert Mak girdi.

Kanatlarda, 10 numarada ve forvette oynayabilen 1.79'luk oyuncunun menajeri Jurac Venglos ile ilk temasın kurulduğu kaydedildi. Sezon sonu Zenit ile sözleşmesi bitecek Mak, devre arası bedelsiz ayrılmak için kulübünden izin aldı. Beşiktaş'ın bu transfer için bütçe oluşturabilmesi gerekiyor. Bu sezon tüm kulvarlarda 10 maçta forma giyen 28 yaşındaki futbolcu, 2 gol, 3 asistlik performans sergiledi. (Sabah)



